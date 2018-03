Hokejisté Brna rozehráli semifinále lépe, v Plzni vyhráli 3:2

Hokejisté Brna prodloužili vítězné tažení bitvami play off. V úvodním semifinále na ledě Plzně uspěl obhájce extraligového titulu 3:2 a v součtu s minulou mistrovskou sezonou vyhrál už jedenáctý duel v řadě. Kometa vedla 2:0 v polovině zápasu, poté co se trefili Tomáš Vondráček a Alexandre Mallet, ve třetím dějství sice Denis Kindl snížil, jenže záhy odpověděl Hynek Zohorna. Trefa Davida Skleničky už na výhře hostů nic nezměnila.

První třetina sice přinesla jediný gól, ale rozhodně nenudila. Jako první z obou gólmanů se díky střelecké aktivitě hostů zahřál na provozní teplotu domácí Svoboda, strážce brněnské branky Čiliaka zachránila při Kracíkově pokusu v polovině sedmé minuty tyč. Další velkou příležitost nezužitkoval Jones.

Na začátku 12. minuty zazvonila branková konstrukce i za Svobodovými zády po ráně Haščáka, Kometa se však už pár vteřin poté dočkala vedoucího gólu: Radim Zohorna našel od zadního hrazení Vondráčka, který mezi Kadlecem a Denisem Kindlem dostal překvapivě mnoho prostoru a nezaváhal.

Západočeši měli poté celou řadu šancí k tomu, aby srovnali krok. Kantner ztroskotal na Čiliakově betonu, brněnský gólman vychytal i Moravčíka, a když se pak Jakub Kindl parádně proháčkoval až do zakončení, tváří v tvář proti Čiliakovi bekhendem přestřelil. Dobrou příležitostí pohrdl i Stach.

Brzy po nástupu do druhého dějství přišel zkrat Tomáše Kubalíka, jenž po buly sekl mezi nohy do citlivých míst Haščáka. Zápas tím pro něj po trestu na pět minut a do konce utkání skončil. Dlouhou přesilovku však sehráli Jihomoravané špatně a Svobodu prakticky neohrozili. Když už byli Indiáni v pěti, Svoboda vytáhl dobrý zákrok proti Eratovi.

V čase 28:22 ale přišel další zásadní moment. Kadlec zahákoval unikajícího Malleta, sudí ani na chvíli nezaváhali a nařídili trestné střílení, které Mallet perfektně proměnil. Kometa si pak pečlivě střežila cenný náskok a Plzeň už neměla zdaleka tolik šancí k ohrožení Čiliaka.

Přesto se domácí dostali na dostřel, poté co si nahrávku Denise Kindla ve 44. minutě srazil před dojíždějícím Kantnerem do vlastní branky Horký. Brzy poté pykal David Sklenička za faul kolenem a na trestné lavici pobyl jen šest sekund, než přesně zacílil Hynek Zohorna. Oba góly dělilo jen 66 sekund.

V 50. minutě mohl po souhře s Hynkem Zohornou rozhodnout Mallet, ale Svoboda byl proti a předvedl výborný zákrok. Jakmile se hra přelila na druhou stranu, měl naopak šanci snížit aktivní Kantner, jenže ani Čiliak se nenechal zahanbit. Závěr sice zdramatizoval v čase 56:40 Sklenička, ale to už bylo od domácích vše.