Hokejová legenda o MS v hokeji: Proč je dle Jágra zajímavé dívat se šampionát?

Šéf kladenských Rytířů Jaromír Jágr přiznává, že z přípravy národního týmu toho moc neviděl. Že by Jandačovu nabobtnalou soupisku znal dokonale, to také nemůže říci. Ale… „Vím, že u toho budou Gudy a Pleky, dva odchovanci kladenského hokeje, jak jinak…“ usmívá se 46letý útočník, jenž by měl příští sezonu hrát doma v Kladně. A možná si sem tam odskočit do Berlína na tamní DEL. Jak dlouhá bude česká cesta, podle naganského šampiona dost závisí na osazenstvu druhých armád. „Hodně záleží, jací hráči přijeli nebo přijedou cizím týmům,“ vykládá.



A tam je to hodně dobré…

„Vím, vím. Mluvil jsem s Tomem Renneym (šéfem Hockey Canada), mimo jiné jsme řeč stočili i na kanadskou nominaci. Musím říci, že byl spokojený, radost měl hlavně z účasti McDavida, tohle jméno Kanadě možná úplně stačí.“ (usmívá se)



Je to zaprášené klišé, ale nevidíte tu jistou paralelu s rokem 2010, kdy se český kádr taky všelijak lepil a nakonec vyšla loupež zlata?

„Hele, já ten sport hrál a vím, jak strašně moc záleží na detailech. Maličkosti rozhodují o tom, že nepostoupíš ze skupiny a naopak, že vyhraješ titul. Přesně tohle se stalo nám a o tomhle hokejové mistrovství světa přesně je. Právě z toho důvodu a o to víc bude zajímavý se na šampionát dívat. Dřív se řešilo, jestli se přejde práh čtvrtfinále a my se dostaneme mezi nejlepší čtyřku. Teď podle mě ten prostor, kde se můžeme ocitnout, je daleko větší."

