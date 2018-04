Hráči Borussie Dortmund mluvili u soudu o útoku na jejich týmový autobus

Fotbalisté Dortmundu loni 11. dubna sotva vyrazili na večerní zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem, když vedle jejich autobusu explodovaly tři nálože. Zranění utrpěl obránce Marc Bartra, který musel být s otevřenou zlomeninou předloktí operován, a také jeden z policistů, který autobus doprovázel. Jak se později ukázalo, bylo velkým štěstím, že žádný z fotbalistů nepřišel o život. V bombách totiž byly kovové součástky, z nichž se jedna v autobuse zavrtala do opěrky pod hlavu.

„Měl jsem strach, myslel jsem, že na nás někdo střílí,“ vzpomínal dnes na útok řecký obránce Sokratis, který na atentát myslí často dodnes. Velmi emotivně svou výpověď před soudem prožíval portugalský obránce Raphaël Guerreiro, který měl podle serveru Der Westen slzy v očích. „Je to pro mě hodně těžké o tom mluvit," připustil. "Snažím se už na to nemyslet,“ podotkl také s tím, že po výbuchu zažíval velký strach. Nikdo podle něj nevěděl, co ještě přijde a všichni byli v šoku.

O neuvěřitelném strachu hovořil i záložník Julian Weigl. "Ozvala se rána a mojí hlavou mrštila tlaková vlna zprava doleva. Krátkou chvilku bylo v autobuse ticho, nikdo nevěděl, co se stalo," popisoval Weigl, podle něhož pak propukla „neuvěřitelná panika“. „Nejdřív jsem si vůbec netroufal vyjít z autobusu,“ poznamenal.

Brankář Roman Bürki zase uvedl, že po atentátu trpěl poruchami spánku. „Pořád ještě se strašně snadno vylekám. Když za mnou někomu něco spadne a je to hlasité, hodně se leknu a jsem naštvaný,“ řekl. O podobných následcích hovořil už koncem ledna obránce Bartra, který ještě týdny po útoku potřeboval vždy několik hodin, aby mohl usnout. Další spoluhráč Šindži Kagawa dnes zase připustil, že v prvních týdnech trpěl ve svém autě nebo bytě návaly strachu.

Devětadvacetiletý Sergej W., který v době útoku pobýval ve stejném hotelu jako fotbalisté, jednal podle obžaloby z chamtivosti a na útoku se snažil vydělat. Nedlouho před ním na burze nakoupil prodejní opce na akcie Borussie Dortmund a spekuloval, že po útoku hodnota akcií klubu klesne. Maximálně podle vyšetřovatelů mohl získat přes půl milionu eur, ve skutečnosti ale vydělal 5872 eur (149.000 Kč).