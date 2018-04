Hráli jsme perfektně, ale jen 80 minut, řekl Klopp po utkání s AS Řím. Pochválil hlavně střelce Salaha

Trenér Jürgen Klopp z Liverpoolu viděl od svých svěřenců v semifinále Ligy mistrů s AS Řím perfektní výkon, který ale trval jen 80 minut. V závěrečné desetiminutovce anglický tým vypadl z role, dvakrát inkasoval a do odvety si veze výhru 5:2, která ještě dává soupeři šanci.

„Byl to perfektní výkon, ale jen 80 minut. Pak jme bohužel udělali jedinou chybu, kterou soupeř potrestal. Penalta nebyla, ale tak to prostě je a je to 5:2,“ prohlásil Klopp. „Samozřejmě bychom raději jeli s výsledkem 5:0 nebo 5:1, ale pořád je to fantastický výsledek, který se budeme snažit dotáhnout k postupu. Jsme v lepší pozici, než jsem si myslel před zápasem,“ řekl kouč Liverpoolu.

Může za to zejména Mohamed Salah, který potvrdil mimořádnou formu. dva góly dal sám a na další dva nahrál. „V takové formě je Salaha nemožné ubránit. Má na naši hru ohromný vliv. První gól byla geniální střela, druhý zase nádherná akce,“ chválil Klopp nejlepšího hráče tohoto ročníku anglické ligy. „Není normální, jak teď hraje. Naším úkolem je, abychom mu pomohli předvádět takové výkony co nejdéle,“ dodal.