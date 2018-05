Hvězda českého týmu Pastrňák: Mohli jsme se věnovat parádičkám, Davidovi jsme pomohli k nule

"Začátek se nám povedl stejně jako proti Bělorusům. Pak už jsme to měli ve svých rukách. Tempo trochu upadlo, ale pro nás jsou to hodně důležité tři body," řekl Pastrňák.

Střelecky se prosadil ve 4. a 8. minutě. V prvním případě překonal brankáře Ronana Quemenera bezprostředně po buly, které vyhrál David Krejčí přímo na něj. "Postavil si mě tam a řekl, ať vystřelím. Takové góly se zkouší hodněkrát za zápas, ale málokdy to vyjde. Teď to tam spadlo," pousmál se Pastrňák, který má na MS po třech zápasech na kontě čtyři góly a asistenci.

Několikrát měl dnes možnost přidat i třetí gól a zkompletovat hattrick. "Neřešil jsem to, ale samozřejmě by byl pěkný," řekl jedenadvacetiletý útočník.

Na ledě strávil 20:09 minuty a byl druhým nejvytíženějším českým hráčem. Unavený se ale Pastrňák, který reprezentaci na MS posílil až v průběhu turnaje, necítil. "Trenéři to dělají dobře. Rozložili síly mezi všechny lajny," pochvaloval si Pastrňák. "Nějaké síly jsme i ušetřili. Hlavně jsme chtěli hrát opatrně, zodpovědně zezadu. Jen jsme trochu přestali střílet," uvedl.

Souboj české reprezentace s Francií byl oproti předešlým případům jednoznačný, podle Pastrňáka i proto, že jeho týmu vedl ve 14. minutě už 3:0. "Dali jsme tři rychlé góly, což nám pomohlo. Kdyby se nám to nepovedlo, určitě by Francouzi kousali víc. Takhle to pro ně bylo těžké. První gól je pro favorita vždycky důležitý," podotkl Pastrňák.

I přes jednoznačný průběh si Pastrňák zápas užil. "Bavilo mě to. Jak už jsem říkal, tempo trochu upadlo, bylo to pomalejší. Snažili jsme se hlavně nezranit. Je super, že jsme pomohli Davidovi k nule. Nechtěli jsme udělat nějakou zbytečnou chybu a pustit je do přečíslení," poukázal Pastrňák na čisté konto gólmana Davida Ritticha, který k němu musel zlikvidovat jen deset střel.

Rychlé góly a české vedení hráčům umožnilo věnovat se i "parádičkám". "Je to takové přírodní. Těžko říct, jestli to děláme jen my, Češi, nebo je to přírodní. Měli jsme velký náskok a nechci říct, že jsme polevili, ale hráli jsme opatrně. Hokej se ale moc opatrně hrát nedá," dodal Pastrňák.