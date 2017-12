Jágr hraje o rekord, nezáleží na tom jak. Naposledy ho postavili do čtvrtého útoku

Pustili ho na led na jedenáct minut. Ve čtvrté formaci. Nic, co by si Jaromír Jágr přál, co by mu umožňovalo výrazně pomoci k nedělní výhře Calgary nad Vancouverem (6:1). Pětačtyřicetiletý veterán se vrací po zranění a víc než o cokoliv jiného hraje o rekord v počtu startů v NHL. Jakkoliv to je kruté.