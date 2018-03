Jágr má baráž otevřenou, koleno ale pořád bolí. Myslel jsem, že bude dovolená, smál se po prohře

„Mně tahle pozice vyhovovala. Byl jsem za to rád. Člověk se nenadře, sedí na dobrém místě, je pořád s kluky. Teď jsem spíš naštvaný, když se budu muset dát zpátky dohromady,“ přiznal s úsměvem hráč s legendárním číslem 68. Dosud trvající zranění kolene se stále nezlepšilo, šestačtyřicetiletý matador však stále věří, že v případném boji o návrat mezi elitu, může pomoct. Jinak by to nepodstupoval.

Jste zklamaný z toho, že Kladno nevyužilo první mečbol v sérii proti Budějovicím nebo jste rád, že nyní můžete splnit limit patnácti startů?

„Na to jsem popravdě vůbec nemyslel. Už jsem dopředu hlásil, že si nejsem vůbec jistý, zda budu schopný nastoupit, i když budu mít splněné starty. Hráči i trenéři to věděli. Tahle otázka šla úplně mimo nás. Je to škoda. Do čtvrtého zápasu jsme měli dobře nakročeno, vedli jsme 2:1. Na konci druhé třetiny nás však zastihl výpadek a hosté se dostali do vedení 3:2. Myslím, že to je dostalo na koně.“



I navzdory tomu musela být vaše pozice zřejmě v trochu zvláštní pozici. Nepřemýšlel jste nad tím, co budete dělat, kdyby Rytíři vyhráli 4:0?

„No moc jsem si přál, abych měl dovolenou a baráž si užil na tribuně. (směje se) Teď je to daleko složitější. Že jsem toužil, aby Kladno prohrálo? To vůbec ne, mně tahle pozice vyhovovala. Byl jsem za to rád. Člověk se nenadře, sedí na dobrém místě, je pořád s kluky. Teď jsem spíš naštvaný, když se budu muset dát zpátky dohromady.“ (usmívá se)



Pohnula se nějak k lepšímu rekonvalescence vašeho zranění kolene?

„Je to pořád stejné. Nejsem schopen pořádně trénovat, nejsem schopen hrát. Znovu se opakuji, když řeknu, že šance na můj návrat na led je minimální.“



