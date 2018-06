Japonská senzace na mistrovství: Místo bláznivých oslav si fanoušci vzali pytle a začali uklízet

Měli důvod slavit a všechno házet do vzduchu kolem sebe. Fotbalisté Japonska vstoupili do mistrovství světa překvapivou výhrou 2:1 nad Kolumbií a jejich fanouškům se splnil sen. Místo projevu emocí na stadionu v Saransku vzali do rukou igelitové pytle a začali uklízet odpadky na svých místech.