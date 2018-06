Je rozhodnuto. Fotbalové MS 2026 uspořádají společně USA, Kanada a Mexiko

Ve prospěch severoamerické trojice rozhodl dostatek moderních stadionů, dostupnost a výborná infrastruktura. Navíc podle odhadů organizátorů by mělo mistrovství v Kanadě, USA a Mexiku vynést FIFA 11 miliard dolarů, zatímco v případě Maroka šlo o polovinu. Africký stát by navíc musel postavit devět úplně nových stadionů a pět zrenovovat.

Hlasování v Moskvě bylo veřejné, což bylo v ostrém kontrastu s předchozími volbami, kdy pořadatelství šampionátů v letech 2018 a 2022 získaly Rusko a Katar. Posléze bylo zatčeno přes 40 činovníků, kteří byli obviněni a odsouzeni za korupci, především při prodeji marketingových a vysílacích práv.

Vyšetřování rozsáhlého skandálu měla na starost americká prokuratura, která sídlí nedaleko stadionu MetLife v New Yorku pro 87 tisíc diváků. Právě tam by se podle organizátorů mělo za osm let hrát finálové utkání. Spojené státy by měly hostit 60 z 80 zápasů rozšířeného turnaje, Mexiko s Kanadou po deseti.

Mexiko jako první stát uspořádá šampionát potřetí, hostilo ho už v letech 1970 a 1986. V USA se po roce 1994 uskuteční mistrovství světa podruhé, v Kanadě bude poprvé. Maroko naopak neuspělo s kandidaturou ani na pátý pokus.