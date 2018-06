Jedničkou draftu bude pravděpodobně Švéd Dahlin, český talent Zadina může být třetí

Zadina by mohl vyrovnat či překonat umístění obránce Rostislava Klesly, jehož si v roce 2000 vybral jako čtvrtého Columbus. O rok dříve byl jedničkou útočník Patrik Štefan, po kterém sáhla Atlanta.

Letošní draft v Dallasu se ponese ve znamení Evropanů. Jako jedničku by si Buffalo mělo vybrat švédského obránce Rasmuse Dahlina z Frölundy. Jako druhá bude volit Carolina a sáhne pravděpodobně po ruském útočníkovi Andreji Svečnikovovi z Barrie z OHL.

Zadina odešel do Halifaxu loni a v QMJHL odehrál po přesunu z extraligových Pardubic 57 zápasů v základní části a připsal si 82 bodů za 44 gólů a 38 nahrávek. V play off přidal v devíti duelech 12 bodů (5+7). Na přelomu roku zazářil na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde pomohl ke čtvrté příčce sedmi trefami a asistencí v sedmi utkáních.

Jako sedmý nejproduktivnější hráč šampionátu byl zároveň zvolen do All Star týmu. Usiloval také o účast na seniorském MS, do mužstva se ale nedostal. Syn asistenta trenéra Třince a bývalého útočníka Marka Zadiny má v národním týmu na kontě už šest utkání a dva body za gól a asistenci.

„Strašně rád bych hrál v NHL už příští sezonu, ale teprve uvidíme, co bude následovat po draftu. Třeba si mě vybere tým, v němž už působí spousta mladých hráčů. Udělám však cokoliv, abych mohl hrát (NHL). Hokej hraju z jediného důvodu - protože tu hru miluju,“ řekl Zadina NHL.com při každoroční akci Scouting Combine.

V prvním kole by se mohlo dostat i na útočníka Martina Kauta z Pardubic, který v uplynulé sezoně v extralize nasbíral v 45 duelech včetně play off 21 bodů za 12 tref a devět přihrávek. Na šampionátu dvacítek si připsal sedm bodů (2+5) a v reprezentačním áčku už stihl devět utkání s bilancí osmi bodů (1+7).

Kaut minulý týden podstoupil avizovanou operaci srdce. Do péče uznávaného odborníka Jana Pirka v pražském IKEMu se musel osmnáctiletý talent svěřit poté, co u něj při nedávné lékařské prohlídce před fyzickými testy adeptů na NHL lékaři zjistili nespecifikovaný problém.

„Jsem rád, že operace dopadla dobře. Našli mi určitý problém se srdíčkem. Byl jsem ubezpečen, že nejde o nic vážného. Mělo jít v podstatě o rutinní zákrok, nic složitého,“ řekl Kaut.

Kluby by mohly sáhnout i po potomcích bývalých českých hráčů NHL Roberta Reichla, Libora Zábranského či Marka Malíka. Dvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Reichla Kristian byl k dispozici na draftu už před dvěma roky a nyní po sezoně v Red Deer Rebels je v žebříčku hráčů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting na 53. pozici.

Na 115. místě je Libor Zábranský mladší. Syn majitele, generálního manažera a trenéra mistrovské Komety Brno působil ve WHL v Kelowně. Ve stopách svých otců se mohou vydat také další obránce Zack Malík a syn Michala Pivoňky Jacob Pivonka, který reprezentuje USA.