Kajakářská legenda hlásí návrat. Padesátiletá Hilgertová se chystá znovu závodit

Dvojnásobná olympijská šampionka Štěpánka Hilgertová sice na podzim ukončila profesionální kariéru, ale k vodnímu slalomu ji to táhne dál. Chystá se znovu závodit. Mimo jiné při Českém poháru, který v úvodu sezony tradičně slouží jako nominační závody pro vrcholné akce. Hilgertová, která 10. dubna oslaví padesátiny, už do reprezentace nemíří a bude jezdit čistě pro radost.

V naprosto pohodovém režimu chodí na vodu, k systematické přípravě to má hodně daleko. „Není to tak, že bych si naordinovala vytrvalost, rychlost, úseky. Chodím si jezdit mezi branky. Je to něco úplně jiného a je to hrozně fajn,“ vyprávěla novinářům při čtvrtečním předávání ocenění Českého klubu fair play.

Nemá pravidelné tréninkové dny, nevede si tréninkový deník, ve špatném počasí si pobyt na vodě odpustila. Tento víkend ale tráví na závodech na kanále Markkleeberg nedaleko Lipska, kde stejně jako další členové české slalomářské špičky tradičně zahajovala sezonu.

Vlastně ani nevěděla, jestli se v ní v novém režimu probudí závodní duch. „Je to pro mě příležitost objet i ty jiné vody a nejezdit pořád jenom do té Troji. Do určité míry mě to láká, ale nedokážu odhadnout, jakou budu mít tu předzávodní náladu. Jak moc se do toho budu chtít pustit a podobně,“ svěřila se.

Očekává ale, že to její hlava nezapomněla. „Věřím tomu, že by to mělo být v zásadě o hodně příjemnější než ten stres, který jsem zažívala třicet sezon za sebou v tomhle období,“ poznamenala.

Boj o nominace na vrcholné akce v čele s evropským šampionátem v Praze se jí totiž netýká. I když na startu některého z nominačních závodů asi bude. „Já tomu neříkám nominace. Já jsem tomu nominace říkala do loňska. Já teď to prostě beru tak, že nejspíš pojedu některé závody Českého poháru. Jako většina účastníků. A těch pár, kteří to berou jako nominaci, budu hezky zpovzdálí sledovat a budu se bavit,“ těšila se.

Je přesvědčená, že ani mimořádnou shodou okolností se do tříčlenné reprezentace pro MS a ME dostat nemůže. A to i v případě, že by se podobně jako loni hodně chybovalo. „Já si myslím, že těch holek je tam hodně. I kdyby některé ty starší holky opět takhle chybovaly, tak si myslím, že je tam spousta letos výborně připravených juniorek a třiadvacítkových holek, které trénovaly měsíc v Austrálii, v Emirátech. Neumím si představit, že by tolik holek dělalo chyby, aby došlo na mě,“ řekla.

Sama tentokrát strávila celou zimu doma, na hory vyrazila jen na dva prodloužené víkendy. Jen v únoru, kdy její nedávní kolegové sdíleli fotografie ze soustředění v teple, si uvědomila ztráty zaviněné koncem profesionální kariéry.

„Trošičku jsem si v podvědomí říkala: 'Jo, loni touhle dobou, to bylo super.' To byl jenom takový okamžik na začátku února, kdy mi tohle naskočilo. Třeba první tři měsíce - listopad, prosinec a leden - jsem po pádlování a po myšlenkách na nějaké soustředění ani nevzdechla,“ vyprávěla.

Místo toho se rozkoukávala na nové pozici v České národní bance, kde začala pracovat na odboru vzdělávacích a společenských akcí. „Bylo to hodně jiné. Nešlo jen o změnu režimu, ale také mezi jiné lidi, jiná pracovní náplň a tak dále. Ale paradoxně to všechno tak nějak sedlo a působilo to na mě jako taková vzpruha,“ vzpomínala na dobu před pár měsíci.

Prospělo jí to, protože z dlouhé kariéry ve vrcholovém sportu byla psychicky unavená. „Potřebovala jsem skutečně přejít do jiného prostředí. S tímhle prostředím jsem si sedla, mám tu fajn kolegy a cítím se tu dobře,“ dodala spokojeně.