Konec Jágra v NHL? Jeho agent prý může začít jednat s ostatními kluby

Hokejový útočník Jaromír Jágr by mohl předčasně skončit v angažmá v Calgary. Podle vyjádření experta kanadské stanice Sportsnet Elliotta Friedmana již dostal hráčův agent Petr Svoboda od kanadského klubu svolení, aby jednal s potenciálními zájemci o výměně. Pětačtyřicetiletá legenda je momentálně na marodce.

„Calgary a Jágr momentálně pracují na ukončení spolupráce. Jágrův agent dostal svolení jednat s jinými týmy,“ uvedl Friedman s poznámkou, že o služby českého útočníka ale zřejmě v jiných klubech zájem nebude. „Uvidíme, jestli bude hrát jinde, jeho čas v Calgary se ale chýlí ke konci,“ řekl a dodal, že nejreálnější je jeho návrat do Evropy.

Jágr vynechal poslední dva zápasy Flames a kouč kanadského klubu Glen Gulutzan ve čtvrtek před jeho první absencí oznámil, že se Calgary k situaci vyjádří o den později. Následně začala média spekulovat, že by slavný útočník mohl předčasně ukončit smlouvu. Gulutzan poté ale pouze oznámil, že hráč je zraněný a jeho stav je takzvaně "ze dne na den".

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL byl v aktuální sezoně zraněný již několikrát a vynechal devět z posledních 14 zápasů. Stále však může usilovat o rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů. Jágr nastoupil v dlouhodobé fázi soutěže k 1733 utkáním a před sebou už má pouze legendy Marka Messiera (1756 zápasů) a Gordieho Howea (1767).

Jágr s kanadským týmem uzavřel roční smlouvu na milion dolarů, kterou podepsal až v den startu sezony NHL, s případnými bonusy ve stejné výši. Zasáhl ale zatím jen do 22 utkání, v nichž si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí. Calgary dosud odehrálo přesně polovinu z 82 zápasů základní části. V případě Jágrova návratu do Evropy by se teoreticky otevřela šance na jeho účast na olympijských hrách v Pchjongčchangu.