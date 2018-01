Kořenář chytal jako Hašek v Naganu. Hadamczik nešetřil chválou nad hrdinou zápasu s Finy

Poslední česká medaile z mistrovství světa hráčů do 20 let je zhruba jako dobré archivní víno. Třináctileté… Podpis pod ním nese Alois Hadamczik, zkraje roku 2005 tým kolem Rostislava Olesze, Romana Červenky nebo Petra Vrány vydřel v Grand Forks bronz. Od té doby ani ťuk. Až letos to může vyjít. Pokud tedy Josef Kořenář bude dál předvádět kouzla jako v úterním čtvrtfinále s Finy (4:3n). „Chytal fantasticky, klobouk dolů. Už dlouho jsem neviděl takový výkon,“ pronesl Hadamczik v rozhovoru pro středeční deník Sport.

Borce z prvoligových Benátek dosud moc neznal, o to větší překvapení devatenáctiletý Kořenář Hadamczikovi připravil. A nejen jemu… „Když máte v bráně Haška, musíte vyhrát, to je jasné,“ usmál se Hadamczik, jenž sledoval přímý televizní přenos.

„Trenéři do nejtěžšího duelu vybrali správného gólmana, byl to od nich dobrý tah. Škarek má sice více zkušeností, ale tahle volba vyšla. Ačkoli dostal tři góly, z mého pohledu neudělal jedinou chybu,“ žasl bývalý trenér národního týmu.



Kořenářovi věřil i v nájezdech. „S penaltami dohromady šlo na něj za zápas kolem šedesáti střel, to byla paráda, co předvedl. V nájezdech korunoval svůj výkon, hodně si vyjížděl, metr před brankovištěm, překvapilo mě, že na něj Fini nezkoušeli blafák, ale stříleli.“



