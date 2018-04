Trávila s ní na pokoji spoustu času. Přesto se o jejích problémech s bulimií dozvěděla, až když jí o nich Gabriela Koukalová sama řekla. „Je to asi dva, tři roky zpátky. Tvrdila, že to nikdo jiný, kromě jejího Petra (Koukala), neví. A že to trvá již několik let,“ přiznala bývalá biatlonistka Jitka Landová. Přičemž přiznala i určité neshody mezi ní a Veronikou Vítkovou.

Překvapilo vás, jak své problémy dokázala Koukalová dlouho skrývat?

„Mě vůbec překvapilo, že k něčemu takovému dochází. Že se to děje. Hlava mi to nebrala, navíc Gabča pro mě byla vždy nadčlověk a exemplární příklad. Nicméně vím, že byla schopná třeba celý den nejíst, a přesto podávat ty své výkony. Pak zase měla dny, kdy jedla od rána do večera. Bylo to nevyvážené. Nechápala jsem, jak dovedla jezdit na takové úrovni a podávat výkony s touto nemocí, ze které se špatně dostává. A také jsem nevěděla, jak pomoct. Nakonec mi i říkala, že má nějakého doktora, kterého zná Petr, a věřila jsem, že se z toho dostala.“



Ve své biografi i pak Gabriela uvedla, že na její nemoci měl podíl i trenér Jindřich Šikola.

„To nevím. Já jsem s Gabčou byla v juniorské kategorii až poslední půlrok a Jindrovýma rukama jsem moc neprošla. Pamatuji si ale, že když si po večeři dala nějaké dezerty, tak se mu to moc nelíbilo. Později mi říkala, o čem se teď všude mluví, že jí Jindra říkal, že je tlustá. Těžko říct. O to víc, že Jindra je známý tím, že mluví hrozně v sarkasmech a ironii. Těžko říct, jak to bylo myšlené.“