Krejčí s Pastrňákem režírovali postup Bostonu do druhého kola play off NHL

Do utkání lépe vstoupilo Toronto. Útočník Bostonu Sean Kuraly se už po půl minutě nechal vyloučit a Maple Leafs nabídnutou přesilovku zásluhou Patricka Marleaua zužitkovali. Rovněž vyrovnávací branka Bruins padla v početní výhodě. Krejčí na útočné modré zachytil vyhození centra Zacha Hymana a posunul puk na Pastrňáka, který před brankou vybídl k teči Jakea DeBruska. Za 85 vteřin si hosté vzali vedení zpátky, když se Marleau střelou z pravého kruhu prosadil podruhé.

Odpověď domácích přišla v desáté minutě. Puk se odrazil mezi kruhy k Dantonu Heinenovi, který ho střelou z otočky poslal za brankáře Frederika Andersena. Asistencí se na této akci podílel i Krejčí. První třetinu nakonec ovládl Boston. Střílená přihrávka obránce Kevana Millera se od mantinelu odrazila k Patrici Bergeronovi, kterého nepokryl Plekanec a kanadský centr překonal Andersena.

Ve druhé třetině obrátili Maple Leafs skóre. Vyrovnal bek Travis Dermott, kterého neuhlídal Pastrňák. Nahrávku si připsal zadák Roman Polák. Ve 27. minutě prohrál Brad Marchand souboj s Kasperim Kapanenem, který se v oslabení dostal do úniku a z bezprostřední blízkosti pokořil Tuukku Raska. Na trestné lavici v tu chvíli seděl Plekanec.

Rozuzlení přinesla závěrečná dvacetiminutovka, v níž Boston čtyřmi góly rozhodl. Stav 4:4 zařídil obránce Torey Krug. Vítězná branka se zrodila ve 46. minutě. Krejčí ve středním pásmu posunul puk na DeBruska, který si najel až na pravý kruh před beka Jakea Gardinera a zakončením mezi betony zařídil svému týmu klíčový náskok. Oba góly Bruins na počátku třetí části padly při hře čtyři na čtyři.

V 52. minutě našel Bergeron od mantinelu zpoza brankové čáry mezi kruhy Pastrňáka, jemuž ve skórování nezabránil Gardiner ani Andersen. Díky 13 bodům za pět branek a osm přihrávek se havířovský rodák dotáhl na lídry produktivity play off Jakea Guentzela a Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu. Konečný výsledek stanovil Brad Marchand při power play Toronta.

„Bylo to jedno z nejneuvěřitelnějších utkání v mé kariéře. Nahoru a dolů, navíc díky publiku vypjaté a emotivní. Přestože šli třikrát do vedení, tak jsme věděli, že máme dost vůle na to, abychom se vrátili do hry,“ řekl Marchand.

„Sedmému zápasu se nic nevyrovná. Celou sezonu jsme bojovali o to, abychom v případném sedmém duelu měli výhodu domácího prostředí. Ve třetí třetině nám tam napadaly góly, byl to úžasný pocit. Cítili jsme energii od diváků,“ řekl na tiskové konferenci Krejčí.

Vítězství Bruins podpořila sedmi body elitní řada Marchand - Bergeron - Pastrňák, která se v předchozích dvou duelech odmlčela. „Byli frustrovaní, ale drželi se plánu. Přestože nebodovali, pořád si vytvářeli šance. Bergeron dal důležitý gól, 'Pasta' zase skvěle napadal. Chtějí tvořit hru. Celou sezonu nám pomáhají hromadou bodů. Dneska nás na začátku nakopli,“ uvedl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Kanadský celek stejně jako loni nepřešel první kolo. „Musíme to brát pozitivně. Samozřejmě bychom se rádi podívali dál, ale do budoucna se s námi bude muset počítat,“ prohlásil centr Nazem Kadri.

I přes porážku si Polák zapsal tři kladné body do statistiky plus/minus, zato jeho spoluhráč Gardiner zaznamenal pět záporných bodů. "Nemám pro to vysvětlení. Cítil jsem se dobře. Zdá se, že všechno, čeho jsem se dotknul, skončilo v naší síti," mrzelo amerického zadáka.

Druhé kolo bojů o Stanley Cup dnes načnou Washington s Pittsburghem a Vegas se San Jose. Zbylou dvojici tvoří Nashville s Winnipegem.