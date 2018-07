Krev a šrámy na Tour. Podívejte se na operaci sešívačkou a drsné pády cyklistických hvězd

Hned v první etapě si nepříjemný pád vysloužil jeden z favoritů Chris Froome. Čtyřnásobného vítěze Tour de France během jízdy nešťastně vystrčil ze silnice Rick Zabel, syn legendárního Erika Zabela. Froome při pádu narazil do směrového sloupku, naštěstí však dopadl do trávy a v závodu bez potíží pokračoval. Nakonec skončil na třetím místě.

The @VelonCC onboard cameras captured the moment @chrisfroome went down on stage one. It's a long way to Paris though #TDF2018 #VelonLive pic.twitter.com/p994q4jhRo — Team Sky (@TeamSky) 7. července 2018

Zraněný Craddock skončil poslední, zachránil ale veledrom

Obrovskou smůlu si vybral už v první etapě americký cyklista Lawson Craddock. Ten po úvodních sto kilometrech ošklivě upadl, způsobil si tržnou ránu pod okem, se kterou musel na šití a zlomeninu lopatky. Přesto se rozhodl v závodu pokračovat. Etapy dojížděl poslední a přiznal, že to nebylo bezbolestné, ale díky tomu pomohl zachránit veledrom v Houstonu. Tomu totiž po svém pádu přislíbil sto dolarů za každou jím zdolanou etapu. A zvládl dojet až do Paříže! I díky podpoře fanoušků, kteří rovněž nějaké finance zaslali, se tak podařilo vybrat jen den po skončení Tour téměř celou částku a veledrom vloni poničený hurikánem zachránit.

Sánchez trpěl, po pádu musel na operaci

První závažné zranění si pádem přivodil ve druhé etapě domestik stáje Astana Luis León Sánchez. Ten najel na obrubník a skončil sedřený na zemi, v bolestech se snažil ještě vrátit na kolo, ale hned zjistil, že je pokračování nemožné. A udělal dobře, v nemocnici přišli na zlomená žebra a loket, se kterým bude muset na operaci. Dočasně ho opravili se sešívačkou...

📹 2ª Etapa del Tour de Francia 2018



➡️ Tremenda caída de Luis León Sánchez que desgraciadamente va a abandonar el #TDF2018 pic.twitter.com/Gut4FlNUui — La Vuelta Stats (@lavuelta_stats) 8. července 2018