Kuriozita na MS v Rusku. Unikátní tribuny nabídnou divákům dvojitý pohled, chlubí se pořadatelé

Stačí sednout v Moskvě na vlak a za 25 hodin jste na místě… Čím bude 15. června zajímavý zápas Egypt – Uruguay? Kromě dění na trávníku při něm poprvé během mistrovství světa diváci vyzkouší tribuny na stadionu v Jekatěrinburgu.



Netradiční konstrukce tribun za brankami, které se tyčí až do výšky 42 metrů, nepoutají pozornost náhodou. Nejzajímavější na nich je, že ze stadionu na první pohled vyčnívají. Není to náhoda, byly vybudované pouze dočasně pro šampionát, do Jekatěrinburgu jsou naplánované celkem čtyři zápasy skupinové fáze. Až po turnaji zmizí, sníží se kapacita arény z 35 na 23 tisíc míst.



