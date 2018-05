Kvitová si na French Open sáhla na dno. Krmila mě kraťasama, poslední čtyři hry byly na krev, říká

„Možná jsem sama ze sebe překvapená, že jsem byla schopná to vyhrát,“ řekla Kvitová po více než dvouhodinovém klání, v kterém zvítězila 3:6, 6:1 a 7:5. „Porazit na antuce takovou holku, to si musíte sáhnout trochu na dno,“ dodala.

Cepedeová loni na Roland Garros postoupila do osmifinále. „Chápu, že tu byla takhle daleko. Antuku má opravdu ráda,“ řekla osmá nasazená Kvitová. Soupeřka zpočátku nekazila a česká hvězda musela vytáhnout výborné údery, aby 89. hráčku žebříčku v koncovce třetího setu zlomila. „Poslední čtyři hry byly na krev. Podařilo se mi být o trochu víc agresivní, jinak bychom asi hrály doteď.“

Za stavu 4:5 v rozhodující sadě si Kvitová nezvykle pomohla třemi esy v řadě. „To bylo dobrý. Jsem ráda, že jsem byla schopná po dvou hodinách vytasit něco takového, určitě tomu fyzička dává hodně,“ uvedla. Vzápětí získala rozhodující brejk na 6:5. „To dělá hlavní rozdíl. Když přijdou důležité body, musíte je zahrát dobře, jinak vás dnes na okruhu může porazit kdokoliv,“ řekla.

Na centrálním dvorci se prala i s míči, které hůře letí, a proto hledala časování úderů. Dokázala se ale krotit, aby míče nevyházela do autu. „Radši jsem zvolila hrát sem tam výměny a jsem ráda, že ke konci jsem šla párkrát na síť. A povedlo se.“

V sezoně už dvojnásobná vítězka Wimbledonu vyhrála třináctý třísetový zápas a prohrála jen dva. Znovu ukázala, jak se zlepšila kondičně. „Pomáhá mi to. Pak i psychicky, že to vím. Dneska mě krmila kraťasama, já je nedobíhala. Jen ten jeden, který šel přes pásku a byl vlastně ten nejdůležitější,“ poukázala Kvitová.

Dostává své přezdívce „P3tra“, která značí, že často hraje na tři sety. „Když prohraju první set, ráda si vzpomenu, že bych to chtěla dotáhnout do třetího,“ usmála se a přemýšlela, proč třísetové duely vyhrává. „Je to o sebedůvěře, o kondici, jak si věřím na údery. Tenisu mám odehráno hodně.“

Patří mezi velké favoritky turnaje, sama ale mluvila o tom, že French Open už bere hlavně jako bonus. Důvodem jsou vyhrané antukové turnaje v Praze a Madridu. „Na antuce jsem si splnila až až, asi bych to nečekala. Fakt už mám splněno, tohle beru jako bonusový turnaj v lepší situaci než loni,“ konstatovala Kvitová.

V žádném případě to ale neznamená, že by přistupovala k druhému grandslamu sezony lehkovážně. „Neberu to lážo plážo. Neznamená to, že netrénuju, že na to prdím a jdu si jen zapinkat. Dělám všechno, abych byla připravená a nepolevím ani o píď, ale nechci na sebe dávat zbytečný tlak. Protože to tak ani necítím,“ prohlásila. V dalším kole se utká se Španělkou Larou Arruabarrenaovou.