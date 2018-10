Kvitová úvodní zápas Turnaje mistryň nezvládla. Se Svitolinovou prohrála 2:0

Tenistce Petře Kvitové se nevydařil úvodní zápas při návratu na Turnaj mistryň. Čtvrtá nasazená hráčka dnes v Singapuru nestačila na Elinu Svitolinovou z Ukrajiny, když ji podlehla dvakrát 3:6. V druhém utkání Bílé skupiny vyzve Karolína Plíšková dánskou obhájkyni trofeje Caroline Wozniackou. V případě prohry Plíškové asi dojde na český souboj ve skupině už v úterý a byl by to zápas o naději na postup do semifinále.