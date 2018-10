Ledecká bude závodit za Česko. Hádka se svazem je u konce, smlouva platí až do olympiády v Pekingu

Ledecká dostala více volnosti při výběru komerčních partnerů a svazu dohoda přinese finanční prostředky, které bude moci využít na přípravu jiných dospělých reprezentantů i juniorů. Smlouva bude uzavřena na celý olympijský cyklus. "Včera (v pondělí) jsme to definitivně uzavřeli. Myslím, že jsme se dohodli velmi výhodně jak pro Ester, tak pro náš úsek," řekl Forejtek.

Ledecká se momentálně připravuje v zahraničí, takže nemůže připojit svůj podpis pod smlouvu. Všechno ale nasvědčuje tomu, že vleklé spory, které se vyhrotily na začátku září, skončily.

Samotný Forejtek přitom společně se šéfem úseku snowboardingu Miroslavem Schimmerem na konci září rozeslal do médií emotivní dopis, že jednání zkrachovala, což vzápětí šéf svazu Lukáš Sobotka popřel. "V jednu chvíli jsme odstoupili od jednání, byly to pro nás tak nevýhodné podmínky, že hrozilo zborcení i vnitřního fungování našeho úseku," komentoval zpětně svá tehdejší vyjádření Forejtek.

Jednání se podle něj následně na dva týdny ocitla ve slepé uličce. "Pak jsem se spojil přímo s Ledeckými, přímo s Jankem a se Zuzanou. Pak jsme si to vyjasnili a dohodli jsme se tak, jak jsme se měli dohodnout na začátku," líčil Forejtek. Rodičům snowboardové i lyžařské šampionky napsal SMS zprávu a požádal je o setkání.

Díky uzavření smlouvy do ZOH 2022 v Pekingu by se spory neměly v nejbližších letech opakovat. Nejen to byl důvod, proč byla uzavřena smlouva na celý olympijský cyklus. "To oni chtěli kvůli partnerům, aby mohli uzavírat smlouvy na celý olympijský cyklus. Je to i pro nás výhodnější, protože máme zajištěné finanční prostředky," řekl Forejtek. Svazu by měl z tohoto kontraktu plynout příjem minimálně 800.000 korun ročně. "Je tam i další dohoda, že je potom možné to zvýšit," doplnil Forejtek.

Světový pohár začne o víkendu obřím slalomem v rakouském Söldenu. Rychlostní disciplíny, kterým se Ledecká na lyžích převážně věnuje, začnou na přelomu listopadu a prosince v kanadském Lake Louise.