Loučení s Wengerem. Fotbalisté Arsenalu chtějí porazit Atlético a darovat mu trofej

Fotbalisté Arsenalu chtějí trenérovi Arsénu Wengerovi na závěr jeho 22 let trvajícího působení v klubu darovat trofej, k tomu však potřebují vyhrát Evropskou ligu. Jenže v cestě jim už v semifinále stojí silný protivník Atlético Madrid, které si chce po šesti letech zopakovat triumf v soutěži. Duel považovaný za předčasné finále tak nabídne hodně vyhrocený souboj.

Arsenal dosud prochází soutěží poměrně s přehledem. Jen v základní skupině prohrál v Kolíně nad Rýnem a v prvním kole play off doma v odvetě zaváhal s Östersundem, kdy si ale v klidu hlídal postup. Pak jasně vyřadil AC Milán i CSKA Moskva, ale v semifinále ho čeká asi největší výzva.

Atlético sice nepostoupilo ze skupiny Ligy mistrů, ale ve španělské lize je na druhém místě a v posledních letech patří k nejúspěšnějším celkům v pohárové Evropě. "Jsou opravdu silným týmem. Budeme potřebovat maximální nasazení a disciplínu. Oni totiž nemají v defenzivě žádnou slabinu," naznačil trenér Wenger, že důležité bude doma neinkasovat, jinak by se proti skvělé obraně soupeře hrálo Kanonýrům velmi těžko.

Arsenalu by proti bojovnému stylu soupeře mohla pomoci speciální motivace, jelikož hráči chtějí získat pro odcházejícího Wengera trofej. „Evropská liga je poslední šance, aby se Arséne loučil s trofejí. A vím, že hráči mu ji chtějí získat. To jim dodá extra motivaci, která ten dvojzápas může rozhodnout,“ míní bývalý český fotbalista Tomáš Rosický, který strávil v Arsenalu 10 let.

„Takže to ve čtvrtek bude nádherný zápas. Atlético je strašně těžký soupeř, který Arsenalu nebude vyhovovat, ale ta motivace může být rozhodující,“ dodal.

„Já chci udělat maximum pro výhru, protože náš tým má kvalitu. Neřeším, jestli by to bylo ideální loučení. Já prostě jen chci něčeho dosáhnout s touto partou hráčů. Nesmíme myslet na finále, ale jen na čtvrteční zápas,“ reagoval Wenger.

Druhé semifinále obstará souboj dvou týmů, které prožívají velký návrat na výsluní. Marseille bojuje o své první finále po 14 letech, Salcburk byl ve finále Poháru UEFA, předchůdci Evropské ligy, dokonce před 24 lety.

V této sezoně však Salcburk předvádí skvělé výkony a ze 14 zápasů prohrál jediný ve čtvrtfinále s Laziem Řím. V odvetě však duel zvrátil a postoupil. To hráči Marseille měli problémy zejména na hřištích soupeřů, kde z osmi duelů vyhráli jediný. O to důležitější pro ně bude zvládnout první duel doma.

Oba celky se potkaly už ve skupině. Salcburk doma vyhrál 1:0, odveta ve Francii skončila bez branek.

Zápasy začínají ve čtvrtek ve 21:05. Přímý přenos z Londýna jde na ČT 2, z Marseille na Nova Sport.