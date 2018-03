Mistrovství světa v Česku. Nejlepší veslaři budou závodit v Račicích

Zástupci Českého veslařského svazu (ČVS) se rozhodli o pořádání MS ucházet po loňském vydařeném evropském šampionátu, který hostila také Labe aréna. Poté co mimo jiné získali státní garanci finanční podpory, jim Mezinárodní federace mistrovství přidělila.

"Samotný podpis bude do konce týdne, generální sekretář mezinárodní federace mi ale už napsal, že council vše schválil a že můžeme zprávu u nás zveřejnit. FISA to oficiálně oznámí v příštích dnech. Už je ale vše schválené," řekl předseda ČVS Dušan Macháček.

Hlavními důvody, proč se Češi rozhodli o MS ucházet, byly úspěch loňského ME a garantovaná podpora státu. Bez té by do kandidatury nešli.

"Byl to nekonečný proces. Povzbuzeni úspěchem mistrovství Evropy jsme na tom začali pracovat loni v červnu. První kroky vedly na ministerstvo školství, protože vše je o penězích, a to nám, kupodivu, vyšlo ohromně vstříc a opravdu spolupracovali," uvedl Macháček.

ČVS nechal podle zákona vypracovat takzvanou studii proveditelnosti a na začátku ledna vláda schválila udělení dotace ve výši 45 milionů korun na akci plus 10 milionů na vybudování nových startovních bloků. "Poté jsme začali natvrdo vyjednávat s FISA, což také nebylo jednoduché. Jednali jsme o penězích i například o televizních právech," uvedl šéf českého veslování.

Areál v Račicích, který vedle veslařů využívají i rychlostní kanoisté, prochází v posledních letech velkými úpravami. S ohledem na konání MS přijdou i další změny. Ještě letos, před juniorským MS veslařů, by mělo dojít k výměně startovacích bloků. Poté by měl být vybudován další průplav mezi vratným kanálem a hlavní dráhou.

Podle pravidel FISA je potřeba areál v Račicích otestovat rok před akcí. ČVS se tak po dohodě s federací rozhodl uspořádat v roce 2021 mistrovství světa do 23 let. Běžně pořadatelé MS organizují Světový pohár, Češi však, stejně jako letos Bulhaři, preferovali šampionát třiadvacítek.

"Byl to trošku boj, ale nakonec se nám, v uvozovkách, povedlo vydupat, že jako testovací regatu uspořádáme mistrovství do 23 let, což je pro nás z mnoha důvodů lepší. Mimo jiné to má určitou souslednost. Letos pořádáme mistrovství světa juniorů a máme poměrně slušnou generaci mladých závodníků, kteří by se tam v roce 2021 mohli představit a o rok později by se mohli prezentovat na seniorském mistrovství," vysvětlil Macháček. MS lze navíc podle jeho zkušeností lépe financovat z veřejných zdrojů než Světový pohár.