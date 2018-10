Takhle sledovaný souboj tu už dlouho nebyl. Brzy ráno v neděli našeho času se irský bojovník Conor McGregor utká s Kabibem Nurmagomedovem o titul UFC v lehké váhové kategorii. Kdo jde do boje jako favorit? A co stojí za to sledovat? Server iSport.cz oslovil experty. Projděte si velkou anketu.

Karlos Vémola, MMA zápasník

„Asi bohužel vyhraje Chabib. On je prostě zvíře. Ne nadarmo je neporažený. Já jsem ale veliký fanoušek McGregora, takže mě mrzí, že ho Chabib přejede.“

Machmud Muradov, MMA zápasník

„Fandím Chabibovi, znám ho, ale Conor ví, co dělá a jak to dělá. Je to ale těžké, opravdu si myslím, že spíše vyhraje Conor. První, nebo druhé kolo K.O. A když to bude třetí kolo, nebo další, tak vyhraje Chabib.“

Vyhraje McGregor nebo Nurmagomedov?

Michal Martínek, MMA zápasník

„Fandím Conorovi, ale selský rozum mi říká, že vyhraje Chahib. Má lepší wrestling a zem a určitě fýzu. A hlavně pro něj hraje jeho vyzápasenost. Conor stál mimo hodně dlouho na takový souboj.“

Marek Lončák, trenér bojových sportů

„Těžká prognóza. Ale nějak prostě věřím Conorovi, ač není tak komplexní jako Chabib, který má navíc wrestling z říše snů. Conor má knockoutový úder, Chabib špatnou obranu a bradu venku. Buď se trefí, nebo prohraje na zemi. Na body to dle mě určitě neskončí.“