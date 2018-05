MS v hokeji 2018: Kdy hrají Češi, program, výsledky, tabulky, skupiny

V pátek 4. května startuje v Dánsku mistrovství světa v hokeji. A fanoušci se mají na co těšit. Na rozdíl od olympiády se v Kodani a Herningu představí i hvězdy zámořské NHL v čele třeba s megastar Connorem McDavidem. A český tým veze výběr s neokoukanými tvářemi, kterým dal šanci kouč Josef Jandač, pro nějž je to rozlučka s národním týmem. Po šampionátu totiž odchází do Ruska.