Fotbalový svátek je tu! Mistrovství světa 2018 v Rusku startuje ve čtvrtek 14. června soubojem domácího týmu se Saúdskou Arábií, na programu je celkem 64 duelů. Zlato ze šampionátu z roku 2014 v Brazílii obhajuje Německo, celkový vítěz bude známý v neděli 15. července. Na turnaji nastupují největší světové hvězdy - Cristiano Ronaldo (Portugalsko), Lionel Messi (Argentina) i Neymar (Brazílie), který se stihl dát do pořádku po operaci nohy.

Na MS ve fotbale 2018 se do Ruska z kvalifikace probojovalo 31 týmů, domácí Rusové měli účast jistou. Týmy jsou rozlosovány do osmi skupin. Z každé postupují dva celky do osmifinále, odkud turnaj pokračuje vyřazovacími boji. Vše vyvrcholí soubojem o zlato, finále se odehraje 15. července v Moskvě na stadionu Lužniki.

Češi na MS chybí

Česká reprezentace na turnaji stejně jako na předchozích dvou šampionátech v Brazílii (2014) a v Jihoafrické republice (2010) chybí, naposledy se pod taktovkou Karla Brücknera prezentovala v roce 2006 v Německu, kdy mužstvo vypadlo v základní skupině (porážka s Ghanou byla v analýze pravděpodobnosti vyhodnocena jako čtvrté největší překvapení v dějinách MS).

Favorité z Brazílie, Německa či Španělska

Titul z Brazílie obhajuje Německo, které znovu patří k největším favoritům. Sázkové kanceláře také hodně věří Brazílii, Francii a Španělsku. Uspět s Argentinou touží Lionel Messi, pro kterého možná půjde o poslední možnost, jak vybojovat světové zlato. Titul mistra světa nemá ani Cristiano Ronaldo, jeho Portugalsko ale nepatří mezi favority.

Velmi silný celek dala dohromady Belgie, na zlato už od roku 1966 čeká Anglie. Pod taktovkou Garetha Southgatea se bude prezentovat omlazený celek, který má ve svém jádru řadu zajímavých fotbalistů v čele s kapitánem a hlavním ostrostřelcem Harry Kanem.

Fanoušci budou jistě zvědaví i na Neymara, který kvůli zranění vynechal poslední tři měsíce sezony. Po operaci nohy se ale stihl dát dohromady, aby mohl táhnout Brazílii při pokusu získat celkové prvenství. Nabitý kádr mají Španělé, kde svůj nejspíš poslední velký turnaj odehraje Iniesta. Legendární záložník se rozloučil s Barcelonou a na závěr kariéry zamíří hrát fotbal do Japonska.