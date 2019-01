"Nejsem si jistý, jestli dokážu hrát přes bolest další čtyři nebo pět měsíců. Chci to dotáhnout do Wimbledonu a skončit, ale nejsem si jistý, jestli to zvládnu," řekl jednatřicetiletý Skot v slzách.

Trojnásobný grandslamový šampion podstoupil operaci pravé kyčle vloni v lednu a od červnového návratu na kurty odehrál jen 14 zápasů. Sezonu předčasně ukončil v září a věnoval se rehabilitaci. Jeho stav se ale stále nelepší.