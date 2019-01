„Může být pyšný na to, co dokázal.“ Schumacherův stav halí den před padesátinami tajemství

„Těšíme se z toho a chceme za to z celého srdce poděkovat, že Michael s námi oslaví 50. narozeniny. Michael může být pyšný na to, co dokázal, a my jsme pyšní zrovna tak,“ píše se na facebooku.

Sedminásobný mistr světa F1 utrpěl vážný úraz hlavy při lyžování v závěru roku 2013 a od té doby se na veřejnosti neobjevil. Informace o jeho aktuálním stavu rodina neposkytuje.

„Můžete si být jistí, že je v těch nejlepších rukách a že děláme vše, co je v lidských silách, abychom mu pomohli. Prosíme, mějte pochopení, že se řídíme Michaelovým přáním a držíme téma tak citlivé, jako je zdraví, v soukromí,“ uvedli.

S přáním všeho nejlepšího se přidal předseda FIA Jean Todt, který jako jeden z mála může Schumachera pravidelně navštěvovat. „Michael stále bojuje a bude bojovat dál. Vše ostatní je osobní a je jen správné, že to tak zůstane,“ prohlásil Todt, jenž jako týmový šéf Ferrari spolu s Schumacherem získal v letech 2000 až 2004 pět titulů pro stáj z Maranella. V poslední době se Schumacherem sleduje závody v televizi. „A doufám, že jich spolu uvidíme ještě spoustu,“ dodal.

Rodina jako poděkování fanouškům spustí ve spolupráci s nadací Keep Fighting v den jeho 50. narozenin virtuální muzeum. „Oficiální aplikace Michaela Schumachera bude od zítřka (od čtvrtka) k dispozici a díky ní si všichni společně můžeme připomínat Michaelovy úspěchy,“ uvádí se v prohlášení.