Nagano Tapes: Svoboda je Freedom? To si děláš srandu!

Jen tak mimochodem, víte, co znamená v angličtině Svoboda? Nic. Ticho. A pak: „To si děláš srandu!“ Když jeden z amerických producentů skrytých za kamerou slyšel, jak se v překladu jmenuje střelec zlatého gólu na olympiádě 1998, začal máchat rukama a ponoukal mě k dalšímu povídání na tohle téma. „Mluv! Mluv!“ pobízel divokými posunky. Nad stejným odhalením žasne v závěru strhujícího dokumentu „Nagano Tapes“ novinář Tal Pinchevsky.

„Bláznivé. Příliš dokonalé. Kdyby někdo napsal, že člověk, který dá vítězný gól proti říši zla, se jmenuje Peter Freedom, tak bych mu řekl, že to je nejšílenější věc, co jsem kdy slyšel,“ kroutí hlavou. Ano, ví, že Svoboda je v našich krajích poměrně běžné příjmení. Víc ne. Ale ten příběh je dokonalý. Proto se prolíná celým dokumentem o českém hokejovém zázraku.

„Záznamy“ nebo chcete-li „Pásky z Nagana“ vyrobené pro oficiální olympijský kanál se ale netočí jen kolem něj. Poodhalí historické souvislosti, zavedou diváky za oponu komunismu, pojednávají o vztahu Čechů k Rusku, se kterým si to podceňovaný výběr rozdal o zlato před dvaceti lety ve finále první otevřené olympiády.

Story o Petru Svobodovi do toho báječně zapadá. Bývalý emigrant, v 18 letech utekl za snem hrát NHL ze země ovládané nitkami z Moskvy. Režim ho zbavil občanství, jeho rodina trpěla.

V 35 letech poprvé a naposledy reprezentuje rodnou zemi, navíc na největším olympijském turnaji, jaký se do té doby uskutečnil. Český pas mu přiveze osobně trenér Ivan Hlinka. No, a zbytek znáte.

Hokej už v té době nebyl jedním z mála prostředků, jak to Rusákům nandat a pozvednout pošlapávanou národní hrdost.



Politický náboj ze vzájemných duelů postupem času vyčpěl, aspoň v roce 1998 to tak bylo. Ale finále Turnaje století hráli Češi proti Rusku. A zlatý gól vstřelil zrovna hráč s osudy a jménem jako Svoboda. Takovou zápletku by nevymysleli ani v Hollywoodu.