Naši hokejisté nastoupí proti Švýcarsku s Francouzem. Chtějí tři body

Francouz chytal v úvodním utkání proti Slovensku, proti Švédsku nastoupil David Rittich. Nyní se vrací do branky současná reprezentační jednička. „Měli jsme první tři utkání stanovená a plán se nemění, takže zítra by měl jít do branky Pavel Francouz,“ uvedl asistent trenéra Jiří Kalous.

O sestavě bude rozhodovat zdravotní stav útočníka Martina Nečase i vývoj situace s případnými posilami ze zámoří. „Chceme hrát na dvanáct útočníků,“ uvedl Kalous.

Švýcaři jsou ve skupině A zatím po dvou duelech bez porážky. Zdolali nováčka elitní kategorie Rakousko 3:2 v prodloužení a vyhráli i nad Slovenskem 2:0. V týmu má kouč Patrick Fischer pět posil z NHL - brankáře Reta Berru z Anaheimu, obránce Deana Kukana z Columbusu a Mirca Müllera z New Jersey a útočníky Nina Niederreitera z Minnesoty a Svena Andrighetta z Colorada.

Duel může být hodně důležitý pro další vývoj bojů o play off a český tým si nemůže dovolit další ztráty, aby se nedostal do problémů. „Jdeme s tím, že chceme samozřejmě vyhrát, ale jak se to bude dál vyvíjet, to uvidíme. Nespekulujeme a zajímá nás jen vítězství zítra,“ podotkl Kalous.

V sezoně to bude pro český tým již pátý duel se Švýcary, přičemž dosud byly maximem tři. Švýcaři totiž výjimečně před olympijskými hrami v Pchjongčchangu hráli i na Euro Hockey Tour a byli soupeřem Jandačova výběru i pod pěti kruhy.

Češi drží s výběrem země helvetského kříže v této sezoně neporazitelnost. V listopadu v Helsinkách vyhráli 3:2 a v Kangnungu na olympijském turnaji 4:1. Před měsícem v Příbrami v Euro Hockey Challenge si připsali výhry 5:2 a 4:1. Švýcaři se radovali z vítězství loni na mistrovství světa v Paříži, kde v základní skupině zvítězili 3:1. Oba týmy se oproti všem těmto kláním obměnily.

„Myslím, že systémově to bude obdobné. Mají samozřejmě několik jiných hráčů, způsob hry ale Švýcaři nemění. Hráli velmi aktivně a potom podle vývoje utkání jsou schopní hrát velmi zodpovědně dozadu, zatáhnout střední pásmo a čekat na brejky,“ řekl Kalous.

„Dívali jsme se na Švýcary i včera, jak hráli se Slovenskem. V první třetině hráli hrozně agresivně. Šli napadat. Potom hráli hodně takticky, protože získali vedení 2:0 a spíš ho udržovali. Čekali na brejky a měnili rytmus hry. Myslím si, že to bude obdobné a nastoupí na nás s hodně aktivní hrou a podle vývoje budou reagovat,“ uvedl asistent trenéra.

Přes porážku se Švédy si Češi odnesli z utkání i pozitiva. „Když se prohraje, tak nálada není úplně dobrá, ale herně jsme si ověřili, že můžeme být naprosto rovnocenným soupeřem i pro favority turnaje. To byl impulz, který byl vidět na hráčích, že se cítili dobře,“ dodal Kalous.

Obránce Radko Gudas chce dosáhnout na třetí pokus na turnaji na plný zisk. „Určitě by bylo nepříjemné nemít ani jednu výhru za tři body po třech duelech. Pro naše sebevědomí je to nadmíru důležité. I proto, že Švýcaři porazili Slováky. Bude se hrát o to, kdo bude nad kým. Je to určitě jeden z nejdůležitějších zápasů turnaje,“ upozornil Gudas.

Švýcary zatím zadák Philadelphie na turnaji nesledoval. „Viděl jsem je, mají takové hnědé kalhoty. Vypadají dobře, ale ještě jsem je neviděl hrát,“ smál se. „Bude to těžký zápas, čeká nás jiný styl, budeme se muset připravit. S tím, že musíme mít lepší začátek. Herně na to určitě máme,“ dodal Gudas.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Gudas, Jordán, D. Sklenička, Moravčík, Šulák, Polášek, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Plekanec, Jaškin - Řepík, Horák, D. Kubalík - Chytil, Kousal.