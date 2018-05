Nástupce Jandače? Kouč libereckých hokejistů Pešán by nabídku vést reprezentaci přijal

Trenér hokejistů Liberce Filip Pešán by přijal nabídku vést seniorskou reprezentaci, pokud by ji dostal. Čtyřicetiletý kouč v aktuální sezoně připravoval vedle Bílých Tygrů i reprezentaci do 20 let a podle všeho patří mezi kandidáty na nástupce Josefa Jandače, který u týmu po šampionátu v Dánsku skončí.