Návrat do NHL? Chci se uzdravit a pak uvidíme, vzkázal Jágr do zámoří

Šestačtyřicetiletý Jaromír Jágr podle deníku The New York Times nevyloučil návrat do NHL. Druhý nejproduktivnější hráč v dějinách zámořské soutěže kvůli pochroumanému kolenu v současnosti nehraje a budoucnost začne řešit až po vyléčení. Končit s hokejem však rozhodně nehodlá.

„Pozvolna sám trénuju. Nemám v plánu končit. Vždycky můžu hrát tady (v Kladně). Mým cílem je dát se zdravotně do pořádku a pak uvidíme, na co budu stačit,“ řekl Jágr v rozhovoru s novinářem Talem Pinchevským, který se objevil v nedávno vydaném dokumentu Pásky z Nagana, mapujícím cestu českých hokejistů za olympijským zlatem.

„Byl bych šťastnější, kdybych hrál v NHL, ale na druhou stranu je Kladno přesně tím místem, kde chci být. Naskytla se mi příležitost a z nějakého důvodu jsem nehrál nejlépe a zranil se,“ dodal dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Jágr počátkem října podepsal roční smlouvu s Calgary a v 22 zápasech za Flames nasbíral sedm bodů za gól a šest přihrávek. Pětinásobného držitele Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy srážely v průběhu sezony problémy s třísly a kolenem. V NHL naposledy nastoupil 31. prosince a 14. ledna ho Flames zařadili na marodku zpětně k datu jeho posledního utkání. Na konci ledna kanadský klub umístil Jágra na seznam volných hráčů, odkud si ho žádný z třiceti týmů nevybral.

Po návratu do Kladna si Jágr v pátém utkání za Rytíře obnovil po nárazu na mantinel zranění kolena a v play off první ligy naskakoval na led pouze na pár vteřin, aby si připsal potřebný počet startů pro účast v baráži. Před jejím startem ale prohlásil, že jeho šance na zapojení do bojů o extraligu je minimální, byť ji úplně nevyloučil.

Kladnu tak alespoň pomáhá ze střídačky. „Někteří hráči se Jágrova příchodu báli, protože je to obrovská legenda a zároveň majitel klubu. Po týdnu nebo dvou ale poznali, že je stejný jako oni a že je zábavný a snaží se jim pomoci,“ řekl tiskový mluvčí kladenských Rytířů Vít Heral.

Jágrovi navíc doma vyhovuje i rozměr kladenského kluziště, které před čtyřmi lety nechal zúžit na zámořské parametry. „Podle mě jsme jediní v zemi. Tak trochu hrajeme stylem NHL. Udělal jsem to i kvůli sobě, abych mohl hrát o něco déle. Je to můj tým, tak jsem to musel udělat. Je to lepší i pro fanoušky, vidí více šancí a všechno je rychlejší, víc se napadá. Je to akčnější,“ prohlásil Jágr.

Dvojnásobný mistr světa odehrál v NHL v dresech devíti týmů 1733 zápasů v základní části, v nichž nasbíral 1921 bodů za 766 branek a 1155 nahrávek. Nikdo navíc nenastřílel více vítězných gólů (135) než on.