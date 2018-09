Nebudu se nikam cpát. Ještě pořád ale žiju, tvrdí Jágr

Dnes se rozjíždí Chance liga, druhá nejvyšší soutěž. V dresu Rytířů by se mělo do sezony zapojit i legendární číslo 68. „Ještě pořád žiju!“ vysvětluje, proč nechce, aby na něj lidi koukali na jako na voskovou figurínu. A to i přesto, že díky zápasovému a tréninkovému manku jsou to pro jeho tělo galeje. „Ale jakmile zjistím, že i když tomu dám maximum a horším se, je konec. To se nebudu v žádném případě někam cpát,“ říká druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL pro Sport Magazín.



Poprvé od roku 1990, tedy když nepočítáme výluky a tříleté odskočení do Ruska, se nejslavnější soutěž světa rozjede bez něj. Po 28 letech! Nablýskané arény a supermoderní zázemí mění za skromnější kulisy. Mnohdy zastaralé zimáky v první lize. Žádný Pittsburgh nebo Philadelphia. Čekají ho Benátky nebo Kadaň…

„Král je doma a bude naší útočnou zbraní." Jágr i v příští sezóně oblékne dres Kladna Nedávno jste vyrazil na Marii Rottrovou, o níž jste jednou prohlásil, že její písničky vás dokážou dostat ze špatné nálady. Míváte ji často v poslední době kvůli tomu, že jste se necítil hokejově nejlíp? A v minulé sezoně jste kvůli sérii zranění sehrál jenom 27 zápasů?

„Tak bych to nenazval… To, že se člověk necítí dobře, ještě neznamená, že by měl mít blbou náladu. Stávají se v životě nejrůznější věci, důležité je se na ně dívat pozitivně. Pokud budu negativní, nezlepší se to. Tak proč být navrčený? Když se cítím blbě kvůli tomu, že jsem pro to neudělal všechno, co jsem mohl, je to moje chyba. A tak to má být.“