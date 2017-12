NEJ talent Graiciar: o vyhazovu z Plzně, Arsenalu i Trpišovském

Liberec přiváděl Martina Graiciara jako neobroušený diamant. Mladý útočník poctivě sbíral praxi už během minulého jara, teď se však chystá na dokončení prvního kompletního roku v dospělém fotbale. „Management i diváci jsou v Liberci skvělí, není na vás takový tlak. Pro mladého kluka super místo na popasování se s fotbalovým tlakem i tlakem zvenku. Ani jsem nečekal, že by kabina mohla přijmout mladého kluka tak, jak přijala mě,“ komentuje situaci ve Slovanu.

Do Liberce jste přišel z Plzně. Jak na Viktorii zpětně vzpomínáte?

„Byl jsem v Plzni od jedenácti nebo dvanácti let, asi šest roků. Podstatnou část fotbalového života jsem strávil tam. Hrozně moc mi to dalo, poznal jsem spoustu skvělých lidí, kteří mi pomohli. Na druhou stranu, když přišlo na lámání chleba a padla otázka, jestli se posunu do dospělého fotbalu, tak jsem vlastně nedostal příležitost. A proto jsme se dohodli, že bude lepší odejít do Liberce, kde šance se ukázat v dospělém fotbale byla.“



Jak moc bylo pro mladého kluka náročné nedostávat šanci a nakonec z Plzně odejít ve zlém?

„První trénink s áčkem jsem měl tuším v šestnácti letech a nakonec z toho byly celkově pouze dva tréninky. Častokrát mi slibovali, že s nimi pojedu na soustředění, budu širší člen týmu, nebo v MOL Cupu dostanu příležitost na lavičce. Nedopadlo to. Nezlobím se... Stačí se podívat na Plzeň. Je našlapaná, má spoustu bodů, daří se jí a pochopitelně asi příležitost pro mladé hráče není. Těším se na to, co bude na konci ligy, až Viktorka vyhraje titul o několik kol dřív, jestli dá šanci odchovancům, protože by si ji určitě zasloužili.“

