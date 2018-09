Nejkontroverznější sportovní reklama roku. Hráč, který klečel při hymně, znovu budí vášně

„Věř v něco. I když to znamená obětovat všechno.“ V Kaepernickově podání je to prohlášení, které shrnuje jeho postoj v uplynulých dvou letech, ale také jde nově také o reklamní slogan. Společně s dalšími sportovními hvězdami, jako je tenistka Serena Williamsová a basketbalista LeBron James, se quaterback s objemným účesem objevuje v reklamní kampani firmy Nike k 30. výročí jejího sloganu Just Do It.

Není pochyb o tom, že Nike si tímto výběrem zajistil pozornost, ale otázkou je, zda mu z dlouhodobého hlediska taková strategie prospěje, nebo uškodí. Bezprostředně jsou nejvýraznější hlavně negativní ohlasy.



Rozhodnutí využít k reklamě Kaepernicka vyvolalo nesouhlasné reakce na sociálních sítích. Mezi nejvíc trendujícími hesly se objevily výzvy k bojkotu #BoycottNike a podpalování produktů Nike #JustBurnIt.



