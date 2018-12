Serena Williamsová byla popáté vyhlášena nejlepší sportovkyní roku podle tiskové agentury AP. Hlasující američtí novináři ocenili především její návrat do tenisové špičky po loňském těžkém porodu a následných čtyřech operacích. Ve Wimbledonu i na dalším grandslamovém turnaji US Open se probojovala do finále.