Novým trenérem slávistických fotbalistů se stal Trpišovský. Liberecký Slovan dovedl na třetí příčku domácí soutěže

Novým trenérem fotbalistů Slavie Praha se stal Jindřich Trpišovský. Vedení úřadujícího ligového mistra získalo jednačtyřicetiletého kouče z Liberce, kde měl smlouvu do června příštího roku. Trpišovský nahradí na lavičce červenobílých odvolaného Jaroslava Šilhavého.

O příchodu Trpišovského do Slavie se hovořilo už delší dobu. Spekulace zesílily poté, co se novým sportovním ředitelem vršovického klubu stal Jan Nezmar, který ve stejné roli do konce podzimu působil v Liberci.

Trpišovský trénoval Slovan od léta 2015 a dokázal s ním dvakrát projít do základní skupiny Evropské ligy. V domácí soutěži s ním obsadil třetí místo, poté devátou příčku a nyní jsou Severočeši po podzimu čtvrtí.

Slavia odvolala dosavadního kouče Šilhavého v úterý kvůli neuspokojivým výsledkům na podzim. Pražané coby obhájci ligové trofeje ztrácejí z druhého místa na první Plzeň 14 bodů a navíc nepostoupili ze skupiny Evropské ligy.