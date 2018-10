Jak hodnotíte incident, ke kterému došlo po skončení zápasu Nurmagomedov vs. McGregor?

„Myslím si, že Chabib je čistokrevný ruský psychopat. (usmívá se) Podle mě ho Conor dostal pod velmi silný psychický tlak. Nicméně Chabibovi to najednou vyšlo, překonal ho i celý jeho tým a nedokázal se udržet. Stalo se, co se stalo. Ale rozhodně by se nic takového dít nemělo. Není to dobré pro sport ani pro diváky. Vůbec se mi to nelíbilo. Chabib je sice psychopat, ale jako bojovník byl vždy velice klidný. Ale Conor ho zjevně neuvěřitelně vytočil.“



A nepřipadalo vám, že když McGregor pak seděl poražený v kleci, že byl sám zlomený nejen fyzicky, ale i psychicky?

„Ano, možná mu jen nevyšel den, nebo má skutečně problémy. To je těžké odhadnout.“

V Česku je nebezpečné superklíště z jihu. Může mít až 2,5 centimetru a zvládne vás sledovat desítky metrů

Chabib o Conorovi řekl, že když proti němu stál tváří v tvář, působil na něj jako ožrala. Myslíte, že Conor má problémy s alkoholem?

„Conor má podle mě určitě problémy s alkoholem a možná i s drogami. Ale to podle mě vyšlo z toho, že se z něj stal veliký člověk. Myslím si, že nedokáže slávu a peníze pořádně ustát.“



Co říkáte na samotný zápas?

„Myslel jsem si, že to bude takhle probíhat, protože...