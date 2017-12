Pavelec vymazal Ovečkina i Vránu. Není jednoduché makat a nehrát, smekl tým

Produkt kladenské brankářské školy přitom dle očekávání v Rangers zápasově paběrkuje, v této sezoně startoval od začátku jen šestkrát. V prosinci stály jeho záskoky adorovaného Henrika Lungqvista za to.

Pavelec nejdříve vychytal obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh, k výhře 4:3 přispěl 41 zásahy. Poté exceloval i proti Dallasu, kdy kryl 44 z 45 střel. A poslední zářez? Tentokrát si poradil se všemi pokusy Washingtonu. Celkem inkasoval čtyři branky ze 119 střel s procentuální úspěšností zákroků 96.6%. Respekt a palec nahoru, takhle se splácí důvěra za roční kontrakt na 1.3 milionu dolarů. „Je to prostě jen moje práce, vím, že to zní jako totální klišé, ale je to tak,“ povídal Pavelec, podruhé vyhlášený hvězdou zápasu, v rozhovoru pro klubovou TV.

„Po třech dnech volna, které jsme jako tým dostali, jsem nevěděl, jak na tom budu, ale překvapivě jsem se cítil dobře. Důležité dva body pro nás, kdybychom tento zápas ztratili, hodně by mě to mrzelo,“ pokračoval účastník olympijských her ve Vancouveru a v Soči, který chytal v NHL i za Atlantu, která jej v roce 2005 draftovala ve druhém kole.