Plekanec se zapsal mezi legendy. Tisící zápas v NHL okořenil gólem

Dosud se přes metu 1000 utkání dostali Jaromír Jágr (1733), Roman Hamrlík (1395), Robert Holík (1314), Radek Dvořák (1260), Patrik Eliáš (1240), Václav Prospal (1108), Radim Vrbata (1057), Petr Svoboda (1028), Milan Hejduk (1020) a Petr Sýkora (1017). Jágrovi patří celkově třetí místo v historické tabulce a před ním jsou jen Gordie Howe (1767 utkání) a Mark Messier (1756).

Plekanec je nejproduktivnějším aktivním Čechem v soutěži a patří mu mezi hráči z tuzemska celkově 14. místo. Na kontě má 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Za Montreal sehrál 983 utkání a jen 17 zápasů a dva body za dvě asistence stihl za Toronto, kam odešel ze svého osudového klubu na konci února. Jako nechráněný volný hráč v červenci podepsal znovu roční kontrakt s Montrealem.

I v play off by mohl Plekanec v této sezoně slavit jubileum. Na kontě má zatím 94 utkání a nasbíral v nich 53 bodů za 18 tref a 35 přihrávek.

Nejvíce zápasů v NHL:

1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733, 2. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395, 3. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314, 4. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260, 5. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240, 6. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108, 7. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057, 8. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028, 9. Milan Hejduk (Colorado) 1020, 10. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017, 11. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1000, 12. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989, 13. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984, 14. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982, 15. Pavel Kubina (Tampa Bay, Toronto, Atlanta, Philadelphia) 970, 16. Radek Bonk (Ottawa, Montreal, Nashville) 969, 17. Michal Rozsíval (Pittsburgh, NY Rangers, Phoenix, Chicago) 963, 18. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver) 961, 19. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 954, 20. Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix/Arizona) 881.