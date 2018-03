Plzeň gólem v prodloužení vypadla v osmifinále EL se Sportingem

V obou poločasech se trefil Slovák Marek Bakoš, v nastavení brankář Aleš Hruška zlikvidoval pokutový kop Base Dosta a Západočeši tak smazali manko 0:2 z úvodního zápasu. V nastavení první části prodloužení však rozhodl Rodrigo Battaglia. Svěřenci Pavla Vrby ani na třetí pokus nepostoupili mezi nejlepší osmičku Evropské ligy. V roce 2013 Viktorii v osmifinále vyřadilo Fenerbahce Istanbul, o rok později, kdy Plzeň vedl Dušan Uhrin mladší, Lyon.

"Sice jsme nepostoupili, ale bylo to se vztyčenou hlavou. Dnešní výkon patří k těm, které určitě nezapomeneme. Převažuje ve mně hrdost na hráče, kteří odevzdali úžasný výkon. Na jaře to byl náš nejlepší výkon," řekl Vrba na tiskové konferenci. Plzeň nastoupila v překvapivé základní sestavě bez svého nejlepšího střelce Krmenčíka, kterého v útoku zastoupil Bakoš. Kvůli zdravotním problémům začal na lavičce i stoper Hejda. Jeho místo zaujal Řezník, kterého na pozici pravého beka nahradil Havel. Disciplinárně potrestaného levého obránce Limberského zastoupil Kovařík. Po dvouzápasové absenci způsobené virózou se naopak vrátil záložník Kopic.

Domácí do zápasu skvěle vstoupili a už v šesté minutě z první šance otevřeli skóre. Kovařík poslal přesný centr do pokutového území a Bakoš se prosadil hlavou. "Z první nebezpečné akce se nám podařilo dát gól, to nás určitě povzbudilo. Každý myslel na pozitivní věci," konstatoval Bakoš. Plzeňští i v nezvyklé sestavě kontrolovali hru a zaskočeného favorita dlouho nepustili do větší příležitosti. Až ve 39. minutě zahodil jasnou šanci volný Ruiz, který zblízka po Dostově sklepnutí těsně minul branku.

V úvodu druhého poločasu Sporting neproměnil další stoprocentní příležitosti. Hruška vyrazil střelu Bruna Fernandese k volnému Acuňovi, který nejprve napálil tyč a z dorážky přestřelil branku. Na druhé straně se po rohu dostal k míči nepokrytý Hájek, ale také plzeňský stoper mířil nepřesně. Po hodině hry byl blízko druhému gólu Havel, který hlavičkoval těsně nad břevno. V 65. minutě už sebevědomí domácí převahu zužitkovali. Řezník kolmicí vyslal Havla, ten vrátil míč do šestnáctky a Bakoš pohotově zakončil k tyči.

Třetí tým portugalské ligy působil nervózně a před plzeňskou branku se dostal až v 80. minutě, kdy křížnou střelu Gelsona Martinse vyrazil brankář Hruška. Aktivní záložník Sportingu pak těsně před koncem trefil z úhlu tyčku. Velké drama se odehrálo na konci normální hrací doby. Dost po souboji s Řezníkem nafilmoval pád v pokutovém území a rozhodčí k nevoli domácích odpískal penaltu, kterou však nizozemskému kanonýrovi v druhé minutě nastavení Hruška rukou vyrazil. Dorážející Bruno Fernandes pak branku překopl.

"Před penaltou jsem byl trochu rozzlobený. Z mého pohledu nebyla. Gólman se při penaltě koncentrovat v takovém momentu nemusí, musí něco zkusit a spíš útočník se musí soustředit. Riskl jsem stranu do kříže, takže mě to trefilo," uvedl plzeňský brankář. Hruška vytáhl další dobrý zákrok v 98. minutě proti Ruizově hlavičce. Sporting stupňoval tlak a v závěru první části prodloužení se dočkal rozhodujícího gólu. Na roh si naskočil Battaglia a umístěnou hlavičkou nedal Hruškovi šanci.

"Určitě tomu šlo zabránit, aby soupeř ten roh vůbec nekopal. To byla trošku chyba. Možná náš první hráč, kdyby byl důraznější na první tyči, ale oni to zahráli skvěle a dali gól," konstatoval Vrba. Plzeň v druhé patnáctiminutovce Sporting sevřela a duel ještě mohla zdramatizovat, ale při největší šanci hlavičku střídajícího Hejdy skvěle vyškrábnul Rui Patrício. Lídr české ligy se tak s Evropskou ligou rozloučil šestou výhrou z šesti domácích utkání v tomto ročníku.