Plzeň opustili Ivanschitz a Živulič, na odchodu je i Pilař

Čtyřiatřicetiletý Ivanschitz přišel do Plzně loni v lednu, ale neprosadil se do základní sestavy. Bývalý hráč Seattlu, Mohuče nebo Panathinaikosu v minulé sezoně zasáhl jen do osmi soutěžních zápasů a po vypršení smlouvy odešel. Ani Živulič ve Viktorii moc nepřesvědčil a za rok dohromady absolvoval 18 utkání. Šestadvacetiletý defenzivní univerzál by měl odejít do Portugalska.

Úvodní tréninkovou jednotku v Luční ulici absolvovaly i tři letní posily - stoper Luděk Pernica, nigerijský krajní záložník Ubong Ekpai a slovenský středopolař Roman Procházka. Na testy do Viktorie přišel útočník Jaroslav Navrátil, jenž posledních pět let působil v nizozemském Almelu. Z dorostu se k A-týmu připojil záložník Pavel Šulc.

„S některými hráči jsme jednali už v průběhu jara a transfery se dolaďovaly v měsících, kdy se dolaďovat můžou. V dané chvíli si myslím, že je kádr uzavřený dovnitř, ven ne. Jedině kdyby někdo odešel, že bychom na to reagovali,“ řekl Vrba na tiskové konferenci.

Po hostování se do Plzně vrátili útočník Jakub Řezníček, záložník Michal Hlavatý a brankář Jakub Šiman. Reprezentanti Michael Krmenčík, Jan Kopic, Tomáš Hořava a Slovák Patrik Hrošovský dostali delší volno a do přípravy se zapojí příští středu.

Po zraněních se budou zapojovat stopeři Lukáš Hejda s Tomášem Hájkem a záložník Martin Zeman. „Hejdys trénuje individuálně, na funkčních testech si natáhl sval a je v péči lékařů. Zeman je po operaci, kterou absolvoval už před koncem minulé sezony. Bude se pomalu, ale jistě zapojovat do zátěží. Hájek už absolvoval určité věci s fyzioterapeuty a dnes i začátek tréninku. Ten by měl být k dispozici od poloviny příštího týdne,“ přiblížil Vrba.

Plzeňský tým sehraje první přípravný zápas v úterý od 17 hodin na hřišti Doubravky, dále Západočechy čekají Klatovy, Sokolov a České Budějovice. V červenci 'Viktoriáni' absolvují desetidenní soustředění v rakouském Westendorfu, kde jsou v plánu tři duely.

„Soustředění bude takové síto, kdy by se mělo rozhodnout, kteří hráči pojedou. Optimální stav je dvacet hráčů plus tři brankáři,“ konstatoval Vrba, jehož tým bude na podzim hrát základní skupinu elitní Ligy mistrů.