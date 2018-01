Po bodu zlomu to šlo rychle dolů. Pak zbývala víra, říká o Koukalové trenér Rybář

Co rozhodlo o tomto konečném verdiktu?

„Asi že to nejde. Že zdravotní stav nedovoluje, aby se Gábina stoprocentně připravila na závody a byla schopná závodit, jak by si sama představovala. Jsou určité věci, v nichž se tak improvizovat nedá, a bohužel sportovní dráha je v tom tak složitá, že nejde jet jen na 70 procent.“

Bolest a zmar biatlonistky Koukalové: Hledání příčin, odchod od týmu i konec tréninku



Říkalo se navíc, že už od Vánoc Koukalová nemohla trénovat…

„Tím se nemá cenu zabývat – ono už před Vánoci to byla improvizace ze dne na den. A k tomu, jak se blíží olympiáda, přichází skepse, že to nejde. Nemyslím si, že by Gábina nebojovala do poslední chvíle, někdy ale musí přijít den, kdy rozhodnete ano, nebo ne, a těch dní, kdy to nešlo, bylo víc, než když tam byly světlé okamžiky. Toto rozhodnutí tedy přichází v nejposlednější chvíli, protože dlouho třeba věřila, že se to zlomí a ve štafetě by mohla pomoct. Bohužel, tak to je.“

Kdy jste tedy věděl, že je definitivně zle?

„Zle bylo, už když se odjíždělo na první sníh a pořád tam nebyl trénink, který bychom si představovali. Musím ale říct, že po prvním soustředění v Imatře jsem měl docela velké naděje, že to půjde. Byla plná energie, některé tréninky se nám tam podařilo udělat a byl jsem plný optimismu. Jenže pak přišla druhá Imatra, druhé soustředění a to bylo naprosto jiné. Nešlo to, a byť se snažila, zapojoval se do toho běh, lyže a různě jsme to kombinovali, nešlo to. Takže to byl asi největší zlom, kdy jste jednou nahoře, jednou dole a po tom prvním kempu, kdy byl člověk tak trochu optimisticky naladěn, to pak šlo strašně rychle dolů.“



Celý rozhovor najdete na iSport.cz