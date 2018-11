Po kritice Sereny mi vyhrožovali smrtí, říká Strýcová

Tenistka Barbora Strýcová přiznává, že je pro ni čím dál těžší cestování a zvládání stresu. Ten na sebe nakládá sama, na kurtě chce třeba příliš vyhrát a pak se nesoustředí na to, co má. Za svoje emoce se ale nestydí, i když vnímá hranice pro své chování. Ty nastavují i rozhodčí, kteří ji často pokutují. I proto kritizovala chování Sereny Williamsové ve finále US Open. Americká tenistka měla prý dostat daleko větší pokutu. Strýcová tvrdí, že za svá slova na adresu Williamsové si vysloužila výhrůžky smrtí. Proč Barbora Strýcová cítí kvůli bulváru bezmoc? A vyhrají letos Češky znovu Fed Cup?