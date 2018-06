Považuji to za dovršení svého díla, prohlásil po schválení stanov Berbr

Zatímco za Čechy hlasovalo pro novelu všech 128 delegátů, za Moravu bylo pro 43 ze 73, proti bylo 26 delegátů a čtyři se zdrželi hlasování. „Měl jsem obavu. Pracovali jsme ještě tady na chodbách, ani tady to ještě nebylo jisté," řekl na tiskové konferenci Berbr. „Považuji to za dovršení svého díla,“ dodal.

Proti návrhu, který od druhého kola ruší při volbě předsedy stávající dvoukomorový systém hlasování a dává výhodu Čechám, byly kluby z nižších soutěží na Moravě. „Na Moravě není normální situace, co se týče vývoje politiky ve fotbale. Jestliže 30 klubů divize chce ovládat fotbalový orgán, který má 300 tisíc lidí, a ignorují dohodu, kterou podepíší vrcholní představitelé Moravy, tak je to pro mě něco nemocného,“ uvedl Berbr.

„Morava si musí uvědomit, že politiku nemohou dělat kluby divizí, ale dělají ji vrcholný představitel, to znamená místopředseda, a kraje,“ dodal Berbr, který je považovaný za jednoho z vládců českého fotbalu.

Obě komory se o změně stanov dohadovaly od valné hromady vloni v červnu, která skončila patem a nezvolila nového předsedu. To se povedlo až v prosinci, ale novela stanov ani tehdy neprošla. Teprve v dubnu se komory dohodly na úpravě, kterou její představitelé podepsali a dnes ji schválila valná hromada. Pokud by se to opět nepodařilo, hrozila by v České republice mezinárodní normalizační komise, která by mohla převzít funkce výkonného výboru a sama předložit návrh na změnu stanov.

„Před rokem jsme nezvolili předsedu, protože Morava se zablokovala a říkali, že za to můžeme my tím, že jsme nepřipustili Olomouc a Karvinou. Za půl roku jsme zvolili předsedu, ale nezměnili stanovy. Zase říkali důvod, že tady byl (vyslanec UEFA) Surkis, který mluvil rusky. Já jim nabízel, aby se v posledním kole sečetly hlasy, to odmítli,“ uvedl Berbr.

„Dneska jsem měl strach, že to odmítnou znovu, a muselo by dojít ke zrušení komor. Moje přání to bylo, ale na rovinu říkám, pro mě jsou podání ruky a slib svaté, natož když něco podepíšu. Takže pro mě jednoznačně z toho vyplývalo, že celou českou komoru povedu k tomu, aby se podepsaná dohoda (z dubna) dodržela,“ uvedl Berbr.

Je přesvědčen, že pokud by prošel návrh na tajné hlasování, novelu by valná hromada dnes opět nezvolila. "Dopadlo by to špatně. Schovali by se za to tajné hlasování, identita by nebyla vidět," dodal vlivný funkcionář.