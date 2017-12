Příliš drahý špás? O Ligu mistrů přijdou také v ČT, tvrdí na Slovensku

Liga mistrů zdarma na televizních obrazovkách ve vážném ohrožení! Nejprestižnější fotbalová klubová soutěž má svou cenu, která je pro veřejnoprávní televize čím dál hůř dostupná. Od příští sezony se chystají na to, že bude chybět v programu slovenské RTVS. Její představitelé tvrdí, že stejný osud potká také Českou televizi. Na Kavčích horách to nechávají bez komentáře s tím, že jednání o dalším osudu vysílacích práv Champions League ještě probíhají.

Na Slovensku se o tom mluví jako o hotové věci. Liga mistrů zmizí od léta 2018 z veřejnoprávní televize. „Cena za vysílací práva byla tak vysoká, že si ji na Slovensku a ani v Česku nemůžeme dovolit žádná z plnoformátových televizí,“ prozradila pro web Šport.sk mluvčí slovenské televize RTVS Erika Rusnáková.

Vypadá to, že všechno směřuje k tomu, že souboje těch nejslavnějších týmů Evropy tak budou pouze na placených televizních stanicích i v dalších zemích. Dosud Česká televize přenášela jeden úterní zápas z každého hracího kola, divákům nabízí i večerní souhrny a finále. Ostatní zápasy mohla vysílat O2 TV sport.



Nyní je možné, že si placené kanály ukrojí i poslední část z práv na prestižní soutěž. Již dříve na Slovensku podobný scénář nastínil při schvalování rozpočtu na rok 2018 programový ředitel RTVS Tibor Búza. „Rozpočty takových sportovních událostí se dostávají do částek, které už nedokážeme pokrýt. To je případ i některých dalších televizí. Ligu mistrů nezískala ZDF ani ČT,“ zmínil podle medialne.trend.sk příklady z Česka a Německa.

Ne všude ve střední Evropě se však stane z Ligy mistrů v televizi výhradně placený produkt. Už nyní je jisté, že pro období 2018 až 2021 zůstane dostupná na volně šiřitelných kanálech v Polsku či Maďarsku.



