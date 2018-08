„Prostě už toho bylo dost!“ Beachvolejbalistka „Kiki“ Kolocová překvapivě končí s kariérou

"Je to o tom, že už nechci. Jiný důvod není. Prostě už toho bylo dost, bylo to fajn a už to stačilo," řekla chvějícím se hlasem Hoidarová Kolocová. "Není to jednoduché rozhodnutí a důvodů je nespočet. Kdyby byl jeden dva, možná by se dalo něco dělat, ale je to kombinace všeho možného, co se za poslední roky nakupilo."

Rodačka z Nymburka se spoluhráčkou Michalou Kvapilovou na písku letos pod vedením italského trenéra Andrey Tomatise nezářily, podle FIVB World Ranking jim patří "až" 18. místo na světě. Mezi největší úspěchy Kolocové patří titul vicemistryně Evropy z roku 2017 a 5. místo z OH v Londýně 2012 v Londýně, na které dosáhla s bývalou spoluhráčkou Markétou Slukovou.