První Čech, co vyhraje podruhé? Veselý s Fenerbahce bude ve finále obhajovat euroligový titul

Veselý se může stát prvním Čechem, který nejprestižnější evropskou soutěž vyhraje podruhé. Jedno vítězství mají na kontě také Jiří Zídek a Luboš Bartoň. Ve Final Four je Veselý již popáté.

"Samozřejmě tohle neomrzí. Jsem rád, že jsme opět ve finále, ale tím to nekončí. V neděli do toho musíme dát ještě víc než dnes a bojovat," řekl Veselý ČTK. "Teď si jdeme na hotel odpočinout a připravíme se na kohokoli, koho dostaneme do finále. Měli jsme tam dnes chvíle, kdy jsme dělali chyby. To musíme zlepšit. Ale hlavní je, že na konci jsme to dotáhli do vítězného konce," dodal.

Turecký tým potvrzoval své zkušenosti a litevského soka, který se do Final Four probojoval po 19 letech, od začátku převyšoval v obraně. Ve druhé čtvrtině přišla pasáž, kdy Fenerbahce několik útoků po sobě nedovolilo Žalgirisu ani vystřelit a na druhé straně Veselý svými smeči zvedal fanoušky ze sedaček.

Bylo z toho vedení istanbulského celku až o 12 bodů, ale Žalgiris potvrzoval, že je týmem bojovníků. Nevzdával se a dvakrát stáhl dvoucifernou ztrátu na rozdíl jediného koše. Těžil z toho, že s Veselým na střídačce mělo Fenerbahce potíže pod košem a s přebíráním v obraně.

"Věděli jsme, že to s nimi bude boj a řežba od začátku až do konce. Hodněkrát jsme dostali do hlavy, aniž by to byl faul, ale to je součást hry. Snažili jsme se na to reagovat, v některých chvílích to ale nešlo a já na to také reagoval," připustil Veselý, který musel ve druhé části často na lavičku kvůli faulům.

Fanoušci tureckého klubu zaplnili dvě třetiny haly a vytvořili svému týmu domácí kulisu, v které nakonec Žalgiris neodolal. "Prostředí hrálo velkou roli. Fanoušci nás hnali jako celou sezonu. Jsem rád, že přišli v takovém množství a věřím, že na finále jich bude ještě víc," ocenil Veselý atmosféru.

Ve druhé půli se rozstřílel Ali Muhammed, dříve známý jako Bobby Dixon, který byl s 19 body nejlepším střelcem utkání. "Je to neskutečný hráč. Dokazuje to každý rok, co je tady. Na začátku sezony byl zraněný, tak jeho pozice nebyla taková jako v minulosti, ale on to přijal a ukazoval, že v každém momentě je připravený dát do toho co nejvíce. A dnes mu to šlo," uvedl Veselý.