Půlka českých fotbalistů má po kariéře problém s penězi, říká vicemistr Evropy z roku 1996 Kuka

Po konci kariéry pracoval jako sportovní manažer fotbalových klubů v Příbrami, na Žižkově nebo v Plzni. Nyní Pavla Kuku zaměstnává jiná činnost.



„Snažím se něco dělat. Starám se o Czech team 96, který se skládá z bývalých reprezentantů. Jsme taková parta, která se baví golfem, fotbalem a pomáháme finančně internacionálům, jež jsou ve finanční nouzi nebo se na ně zapomnělo,“ prozradil Kuka a poukázal na to, jak velké finanční problémy mají hráči po ukončení kariéry.

„Jde o více jak polovinu českých fotbalistů,“ odhadl někdejší útočník Slavie nebo Kaiserslauternu a připomněl i případ Františka Rajtorala, který se loni v dubnu oběsil v Turecku.



„Věděl jsem o problému Franty Rajtorala, který měl únavový syndrom. V Plzni řekl, že nemůže trénovat, protože mu to nejde. Za tři nebo čtyři měsíce se to vyřešilo a byl zase plný života. Už před lety se mu to stalo v Ostravě. Věděli jsme, že se to může kdykoliv vrátit. Že to takhle dopadne, by mě nenapadlo. Je mi to strašně líto.“



