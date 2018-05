Reportérka Vymětalíková: Jak Jandače zvala na kafe a proč ji Záruba nesnášel

Ve čtyřech letech se naučila nazpaměť sestavu hokojevého týmu a jako gymnazistka jezdila fandit na hokejové zápasy do Prahy a Kladna. „Jedno z těch jmen, které jsem si opakovala, byl Pavel Richter,“ vzpomíná Darina Vymětalíková (37). Dnes s ním má v České televizi pořad Hokej, den poté. Její sen to nebyl a reportérkou se stát nechtěla, teď už ji ale dělá 18 let. V obsáhlém rozhovoru se rozpovídala mimo jiné i o tom, jak vychází s Josefem Jandačem, kterého trapasu nejvíce lituje či jaké vztahy jsou mezi novináři.

Na vysoké škole ji zaškatulkovali jako sporťačku. Bránila se. Do chvíle, než začala navštěvovat semináře Roberta Záruby. „Hrozně mě nesnášel. Byla jsem chytrá jak rádio,“ přiznává.

Podobné pocity Darina Vymětalíková občas vzbuzuje, když stojí před kamerou s mikrofonem, nebo v příspěvcích na Twitteru. Někomu může přijít ujetá, ale výrazná je. Svojí práci se věnuje se stejným zápalem jako její televizní guru. Popularitou se mu možná už vyrovná.

V 90. letech, kdy jste se chystala na dráhu novinářky, se ženy sportovní žurnalistice téměř nevěnovaly, v televizi už vůbec ne. Jak jste se k tomu vlastně dostala?

„Novinařina byla logickým vyústěním toho, co jsem dělala už jako náctiletá nebo když jsem psala do regionálního vydání novin. Ale myslela jsem, že budu spíš politická komentátorka. Pomohla však náhoda. Robert Záruba na fakultě sociálních věcí vyučoval cosi s názvem televizní žurnalistika. Učí to dodnes. Spoustu lidí – Tomáš Jílek, Jirka Hölzel, Ondra Zamazal, devadesát devět procent redaktorské skvadry vyšla z jeho seminářů. On měl v prvním ročníku jako jediný věci z praxe. Dával příklady ze sportu a z hokeje. A zjistil, že mě sport zajímá. Ale hrozně mě nesnášel.“

Pročpak?

„Že jsem byla chytrá jak rádio. Vyrušovala jsem, to mi asi zůstalo.“

A to Záruba nemá rád, že?

„Přesně. Taky miluje statistiky, lidi boduje. A já měla nejmíň bodů. Na konci řekl, že dva lidi vezme do televize a zbylé doporučí jinam. Říkala jsem si, že mě doporučí někam do soukromého rádia nebo třeba ne, když jsem úplně na konci a mám tu černou tečku za chování. Nijak jsem to nehrotila. A najednou mi v květnu 2000 řekl, že by mě využil v září při olympiádě v Sydney. Docela jsem koukala, protože mi celou dobu dával strašnou sodu.“