Reprezentace českého fotbalu na MS: Damková bude pískat zápasy v Jekatěrinburgu

„Samozřejmě se na takovou zkušenost moc těším. V Rusku je ta atmosféra mistrovství cítit na každém kroku. Očekávání jsou veliká,“ řekla pro fotbal.cz Damková, která stejnou roli plnila už na mistrovství Evropy 2016 a na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Tentokrát do sbírky přidá i největší fotbalovou akci na světě. V Rusku je v roli delegátky už pouze jediná další žena, Američanka Sandra Huntová.

V Jekatěrinburgu bude Damková dohlížet na páteční duel mezi Egyptem a Uruguayí a následně na zápasy Francie - Peru, Japonsko - Senegal a Mexiko - Švédsko.

„Teď se tu všechno točí kolem zápasu Egypta. Kolem Muhammada Salaha tady vládne opravdové šílenství. Každopádně ta zápasová nabídka je tady hodně zajímavá. Bude to opravdu velmi pestré díky dvěma týmům z Jižní Ameriky, Afriky a v neposlední řadě Japonsku. Opravdu se je na co těšit, bude to hodně specifické,“ uvedla bývalá šéfka českých rozhodčích a první žena, která pískala zápasy české nejvyšší soutěže.

Na mistrovství světa bude rozhodčím poprvé pomáhat video z hlavního centra v Moskvě. „Všichni jsou na to pochopitelně velmi zvědaví. Řeší se, jak bude fungovat spojení s Moskvou a podobně. Ale přípravám a zavedení VAR (videoasistenta) se věnovalo opravdu velmi mnoho času, šlo o důkladný projekt. Pevně věřím, že vše bude ve prospěch fotbalu,“ řekla Damková.

„Ze všeho nejvíc bych si ale přála, aby rozhodčí VAR potřebovali co nejméně. To by znamenalo, že si na hřišti vedou dobře,“ dodala.